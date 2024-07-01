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В Перми объявленная в розыск женщина была найдена в шкафу

Инцидент произошёл в июне.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, объявленная в розыск в Перми, была обнаружена в шкафу полицейскими, сообщает краевой суд.

История произошла в июне 2024 года. Жительница Перми была осуждена по статье УК РФ «Кража» и приговорена к обязательным работам на 150 часов. Женщина отказалась отбывать наказание и скрылась от уголовно-исполнительной инспекции. После этого правоохранители объявили пермячку в розыск.

Осуждённая была задержана во время патрулирования в одной из квартир Орджоникидзевского района. Уточняется, что она решила спрятаться от полицейских в шкафу.

Районный суд постановил поместить женщину под стражу на 17 суток. В дальнейшем будет принято решение об изменении наказания осуждённой.