В Перми объявленная в розыск женщина была найдена в шкафу

История произошла в июне 2024 года. Жительница Перми была осуждена по статье УК РФ «Кража» и приговорена к обязательным работам на 150 часов. Женщина отказалась отбывать наказание и скрылась от уголовно-исполнительной инспекции. После этого правоохранители объявили пермячку в розыск.