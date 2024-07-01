В селе Башкирии оказались затоплены дворы из-за ливней: эвакуированы люди

В Салаватской районе Башкирии оказались подтопленными восемь придомовых территорий в селе Малояз. Об этом сообщает МЧС республики.
По данным ведомства, причиной стали обильные дожди и и сброс большого объема воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав. Из-за всех этих факторов уровень воды в реке Юрюзань резко поднялся.
Известно, что трем жителям села понадобилась эвакуация. Им было предложено временно поселиться в пункте размещения на базе колледжа, однако они предпочли пожить у родственников.
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