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Мужчину убили после отказа платить за проезд по турбазе в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины. По предварительной информации, началось всё из-за его отказа платить за проезд под шлагбаумом по территории турбазы в Осинском районе. Сначала он пытался доказать, что он местный, после чего хотел было протаранить шлагбаум. После этого охрана и сотрудники базы преследовали его, один из них избил его возле дома. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.

СК