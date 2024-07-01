Мужчину убили после отказа платить за проезд по турбазе в Иркутской области

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины. По предварительной информации, началось всё из-за его отказа платить за проезд под шлагбаумом по территории турбазы в Осинском районе. Сначала он пытался доказать, что он местный, после чего хотел было протаранить шлагбаум. После этого охрана и сотрудники базы преследовали его, один из них избил его возле дома. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали.
В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.