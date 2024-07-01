В Новосибирской области в ДТП погиб 44-летний мужчина

Уточняется, что авария произошла вечером 30 июня. По информации Госавтоинспекции, водитель «Chevrolet Niva», двигаясь со стороны рабочего поселка Чаны в сторону поселка Песцы, съехал с дороги в левый кювет. Автомобиль перевернулся.
44-летний автомобилист получил серьезные травмы и скончался на месте. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области поезд насмерть сбил подростка. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области за сутки утонули 6 человек.
Егор САФРОНОВ.