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В Новосибирской области в ДТП погиб 44-летний мужчина

44-летний мужчина погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Уточняется, что авария произошла вечером 30 июня. По информации Госавтоинспекции, водитель «Chevrolet Niva», двигаясь со стороны рабочего поселка Чаны в сторону поселка Песцы, съехал с дороги в левый кювет. Автомобиль перевернулся.

44-летний автомобилист получил серьезные травмы и скончался на месте. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области поезд насмерть сбил подростка. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области за сутки утонули 6 человек.

Егор САФРОНОВ.