В Приморье выяснили, как голый глухой ребёнок оказался один на дороге

Правоохранительные органы разыскали мать маленького глухого мальчика, которого обнаружили без одежды на дороге в селе Кипарисово, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Изначально в соцсетях появилась полицейская ориентировка на потерявшегося ребёнка лет 7 на вид, который не говорил и не слышал. Его доставили в дежурную часть по Надеждинскому району 30 июня.
В пресс-службе УМВД России по Приморью рассказали, что мальчика привезла жительница Уссурийска, которая увидела его на обочине дороги у магазина около 23.20. Ребёнка поместили в Артёмовский социально-реабилитационный центр, где с ним работают педагоги и психологи.
Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надеждинскому району и прокуратура края начали проверку ситуации. Правоохранители выяснили, что ребёнок 2017 года рождения — инвалид. Его мать, жительница Владивостока, отдыхала в посёлке Раздольное на речке, будучи в гостях. Грубо пренебрегая родительскими обязанностями, она оставила мальчика без присмотра, и он потерялся.
Для дачи объяснений женщина явилась только 1 июля. Ей грозит административная ответственность, ребёнок пока остаётся в реабилитационном центре.