Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье выяснили, как голый глухой ребёнок оказался один на дороге

Его нашла автомобилистка поздно вечером 30 июня.

Источник: Freepik

Правоохранительные органы разыскали мать маленького глухого мальчика, которого обнаружили без одежды на дороге в селе Кипарисово, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Изначально в соцсетях появилась полицейская ориентировка на потерявшегося ребёнка лет 7 на вид, который не говорил и не слышал. Его доставили в дежурную часть по Надеждинскому району 30 июня.

В пресс-службе УМВД России по Приморью рассказали, что мальчика привезла жительница Уссурийска, которая увидела его на обочине дороги у магазина около 23.20. Ребёнка поместили в Артёмовский социально-реабилитационный центр, где с ним работают педагоги и психологи.

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надеждинскому району и прокуратура края начали проверку ситуации. Правоохранители выяснили, что ребёнок 2017 года рождения — инвалид. Его мать, жительница Владивостока, отдыхала в посёлке Раздольное на речке, будучи в гостях. Грубо пренебрегая родительскими обязанностями, она оставила мальчика без присмотра, и он потерялся.

Для дачи объяснений женщина явилась только 1 июля. Ей грозит административная ответственность, ребёнок пока остаётся в реабилитационном центре.

здоровье