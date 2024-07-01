В Приморье выяснили, как голый глухой ребёнок оказался один на дороге

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надеждинскому району и прокуратура края начали проверку ситуации. Правоохранители выяснили, что ребёнок 2017 года рождения — инвалид. Его мать, жительница Владивостока, отдыхала в посёлке Раздольное на речке, будучи в гостях. Грубо пренебрегая родительскими обязанностями, она оставила мальчика без присмотра, и он потерялся.