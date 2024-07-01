Под Омском водитель улетел в кювет и опрокинулся — погибли двое

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла 26 июня в селе Майма Республики Алтай. На улице Объездной 37-летний омич двигался на автомобиле Haval H6 и, выезжая с прилегающей территории, не уступил проезд машине Nissan X-Trail и столкнулся с ней. Находившаяся за рулём 39-летняя женщина получила перелом грудной клетки, а на мужчину завели дело.