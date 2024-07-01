Под Омском водитель улетел в кювет и опрокинулся — погибли двое

В воскресенье, 30 июня, около 20:10 под Омском произошла авария с летальным исходом. Установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» двигался по автодороге, ведущей из СНТ «Автомобилист» в направлении СНТ «Прогресс-5». В какой-то момент он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
Ранее сообщалось об аварии, которая произошла 26 июня в селе Майма Республики Алтай. На улице Объездной 37-летний омич двигался на автомобиле Haval H6 и, выезжая с прилегающей территории, не уступил проезд машине Nissan X-Trail и столкнулся с ней. Находившаяся за рулём 39-летняя женщина получила перелом грудной клетки, а на мужчину завели дело.