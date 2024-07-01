«Вынес даже нижнее белье»: жителя Канска задержали по подозрению в краже у соседа

Как рассказали в полиции, потерпевший более двух недель был на вахте. Об этом знал его сосед. Он залез в кухню через разбитую створку в окне. Из квартиры он вынес телевизор, электрогриль, шуруповерт, шлифовальную машину, музыкальные колонки, а также одежду и найденные 22 тысячи рублей. Перед уходом фигурант решил переодеться в чистое хозяйское белье, сменив даже нижнее. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей.