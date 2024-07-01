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В Новосибирске задержали пенсионера за незаконный майнинг

В Заельцовском районе Новосибирска правоохранители обнаружили незаконную ферму для добычи криптовалюты. Как сообщает ГУ МВД региона, ее организовал 63-летний местный житель.

Источник: Reuters

«С целью майнинга криптовалюты осуществил незаконное подключение, оборудования к высоковольтным линиям электропередач», — сообщили в полиции.

По месту жительства нарушителя было изъято 202 майнинговые системы для добычи криптовалюты. Предварительно ущерб оценивается более чем в 3 млн руб. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание до двух лет лишения свободы).

Как писал «Ъ-Сибирь», в поселке Чернореченский Новосибирской области в конце января была выявлена работа нелегальной майнинг-фермы. Криптодобыдчик разместили оборудование в здании бывшей котельной, где работали 100 устройств для майнинга криптовалюты.