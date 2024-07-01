В Новосибирске задержали пенсионера за незаконный майнинг

По месту жительства нарушителя было изъято 202 майнинговые системы для добычи криптовалюты. Предварительно ущерб оценивается более чем в 3 млн руб. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание до двух лет лишения свободы).