В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS

«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — сказал собеседник агентства.