В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS

Внутреннее устройство поставляемых из США на Украину ракет РИА Новости показывает впервые.
«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — сказал собеседник агентства.
Специалисты, отметил он, получили возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также возможности корректирования траектории полета.
В апреле Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.