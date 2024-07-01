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В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти 2 млн рублей

В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти 2 млн рублей.

Источник: Башинформ

Кушнаренковский районный суд приговорил 41-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машин, сроком на два года. Мужчина нарушил ПДД, что привело к гибели человека по неосторожности.

В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что управлял технически исправным автомобилем, в салоне которого находилась пассажирка. Он врезался в «Ниву». От удара его машину развернуло, автомобиль опрокинулся на крышу. Дорожных знаков на данной улице не было, дорога была покрыта снегом, видимость была ограничена строениями и сугробами. В результате аварии пассажирка скончалась в больнице.

Потерпевшие в судебном заседании пояснили, что в данном ДТП погибла их мать, заявили исковые требования о компенсации морального вреда.

По информации пресс-службы инстанции, суд частично удовлетворил требования потерпевших, взыскав с виновного компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей и 1 млн рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.