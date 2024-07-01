В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти 2 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что управлял технически исправным автомобилем, в салоне которого находилась пассажирка. Он врезался в «Ниву». От удара его машину развернуло, автомобиль опрокинулся на крышу. Дорожных знаков на данной улице не было, дорога была покрыта снегом, видимость была ограничена строениями и сугробами. В результате аварии пассажирка скончалась в больнице.