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Прямые авиарейсы возобновились по маршруту Уфа — Калининград

Из Уфы в Калининград возобновились прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возобновляются прямые авиарейсы Уфа — Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Первый в этом году полет был совершен накануне, 30 июня.

Уточняется, что воздушные судна будут летать в Калининград из столицы республики дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Пассажирам будет предложен Boeing 737−800, рассчитанного на 189 мест.

Длительность полета составит 3:15 часа, отметили в пресс-службе уфимского аэропорта.

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