Прямые авиарейсы возобновились по маршруту Уфа — Калининград

В Башкирии возобновляются прямые авиарейсы Уфа — Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Первый в этом году полет был совершен накануне, 30 июня.
Уточняется, что воздушные судна будут летать в Калининград из столицы республики дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Пассажирам будет предложен Boeing 737−800, рассчитанного на 189 мест.
Длительность полета составит 3:15 часа, отметили в пресс-службе уфимского аэропорта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.