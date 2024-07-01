От удара молнии в Минусинском районе загорелся лес

30 июня в Минусинском районе от удара молнии загорелся лес. Об этом рассказали в пресс-службе Лесопожарного центра Красноярского края.
Отметим, что на юге Красноярского края действует 4 класс пожарной опасности. Лесные огнеборцы постоянно контролируют обстановку в лесных массивах.
В тот момент, когда из-за молнии загорелся лес, специалисты лесопожарной станции находились на горе Думная в окрестностях с. Знаменка.
— Смогли близко пробиться к горящей кромке на пожарной машине. Там же нашли поражённую молнией сосну, от которой и загорелась лесная подстилка, — рассказал Максим Дрюков, замначальника Минусинской ЛПС.
Втроём лесные огнеборцы сбили пламя из воздуходувок. Затем они залили тлеющие участки из пожарных рукавов.
За 1,5 часа был ликвидирован пожар на площади 0,01 га.