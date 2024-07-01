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Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны. Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Прошлой ночью над российскими регионами сбили тоже 36 беспилотников: 15 над Курской областью, 9 — над Липецкой, по 4 — над Воронежской и Брянской, по 2 — над Орловской и Белгородской. При атаке дрона на автомобиль 1 июля в Белгородской области погибла четырехлетняя девочка.

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