Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями

Прошлой ночью над российскими регионами сбили тоже 36 беспилотников: 15 над Курской областью, 9 — над Липецкой, по 4 — над Воронежской и Брянской, по 2 — над Орловской и Белгородской. При атаке дрона на автомобиль 1 июля в Белгородской области погибла четырехлетняя девочка.