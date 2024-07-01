Убийство 3-летнего Семена: в суде начнут слушать дело о должностной халатности

Данное уголовное дело было возбуждено в процессе расследования обстоятельств убийства в Слуцке трехлетнего Семена Таратуты. Виновным в истязании и убийстве ребенка были признаны его родители.
Дело о служебной халатности двух должностных лиц возбудила и расследовала Генпрокуратура Беларуси.
Как следует из онлайн-расписания судебных процессов на сайте Верховного суда, обвиняемых зовут Артем Главинский и Александр Дедок. Второй ранее занимал должность начальника инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.
Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность) и ч. 3 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Беларуси.
Ранее сообщалось, что семейная пара в Слуцке в начале 2023 года у себя дома в присутствии трех малолетних детей избила трехлетнего сына с особой жестокостью. В результате ребенок умер.
Приговор отцу и матери, был вынесен 19 октября 2023 года Минским областным судом: матери дали 25 лет лишения свободы, отца приговорили к смертной казни. Они пытались обжаловать приговор. Мужчина писал в своей жалобе, что считает приговор «чрезмерно жестоким и несправедливым». Также он заявил, что не убивал ребенка, а оговорил себя. По его словам, смертельные травмы Семену нанесла жена.
До этого родители жестоко избили Семена, когда мальчику было восемь месяцев. Тогда его госпитализировали с множественными следами побоев. В отношении родителей со стороны правоохранительных органов не было принято никаких мер.