Убийство 3-летнего Семена: в суде начнут слушать дело о должностной халатности

Приговор отцу и матери, был вынесен 19 октября 2023 года Минским областным судом: матери дали 25 лет лишения свободы, отца приговорили к смертной казни. Они пытались обжаловать приговор. Мужчина писал в своей жалобе, что считает приговор «чрезмерно жестоким и несправедливым». Также он заявил, что не убивал ребенка, а оговорил себя. По его словам, смертельные травмы Семену нанесла жена.