Два молодых иностранца утонули в Чунском районе

Сразу две жизни забрал водоем в рабочем поселке Октябрьский. Трагедия произошла 29 июня, компания молодых людей отдыхала на берегу. Их приятели 20 и 21-летние иностранцы решили искупаться. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на администрацию Чунского района.
— Когда один начал тонуть, другой пытался его вытащить и тоже скрылся под водой. Оба не смогли спастись, — пишет информационное агентство.
Местом для купания они выбрали пожарный пирс, где глубина достигает семи метров. Сейчас тела молодых людей ищут спасатели.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что 11-летняя школьница утонула на Братском водохранилище. Девочка играла с мячом, но тот упал воду. Ребенок отправился за игрушкой и больше на поверхности не появлялся.