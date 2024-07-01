В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти два миллиона рублей

В суде установлено, что мужчина управлял исправной машиной на заснеженной дороге, на которой не было знаков. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в «Ниву». От удара его машину развернуло автомобиль опрокинулся на крышу. В результате, женщина, находившаяся в салоне получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена в больницу. Спасти ее врачам не удалось.