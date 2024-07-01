Охранник выгнал людей из ТЦ в Севастополе во время воздушной тревоги. Видео

«Охранник ТЦ “Московский” выгнал людей из здания во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении telegram-канала «Чп/Севастополь». Там добавили, что в тот момент в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет, искавшие убежища от возможной атаки.