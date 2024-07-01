В Кыргызстане сошел разрушительный сель. Есть погибшие

По сообщению МЧС, на днях в Ноокатском районе сошел сель, из-за чего в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Сообщается, что 1 300 отдыхающих местной зоны отдыха было эвакуировано.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В результате селя в Ноокатском районе Кыргызстана погибло девять человек, среди них есть дети. Поиски тел продолжаются.
По сообщению МЧС, на днях в Ноокатском районе сошел сель, из-за чего в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Сообщается, что 1 300 отдыхающих местной зоны отдыха было эвакуировано.