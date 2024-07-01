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В Кыргызстане сошел разрушительный сель. Есть погибшие

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В результате селя в Ноокатском районе Кыргызстана погибло девять человек, среди них есть дети. Поиски тел продолжаются.

По сообщению МЧС, на днях в Ноокатском районе сошел сель, из-за чего в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что 1 300 отдыхающих местной зоны отдыха было эвакуировано.