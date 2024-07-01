Без света осталась часть Октябрьского района в Иркутске 1 июля

Частичное и незапланированное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Иркутска. Обесточены оказались более 20 улиц в самом центре столицы региона. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов на улицах: 25 Октября, 3 Июля, 4-я Советская, 6-я Советская, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Кожова, Сударева Коммунистическая, Комсомольская, Красных Мадьяр, Лыткина, Огарева, Большевистский, Пискунова, Постышева, Провиантская, Арсеньева, Огарева, Седова, Сибирская, Советская, Трилиссера, — написали энергетики.
С чем связано отключение пока неизвестно. Бригада Южных электросетей уже выехала на место для выяснения причины. Восстановить доступ к электричеству планируют к 15:00.