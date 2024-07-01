Четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Петербурге

Несчастный случай произошел поздним вечером 30 июня на улице Черкасова в Петербурге. Там по недосмотру родителей из окна седьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Малышка выжила, упав на землю с 20-метровой высоты, но получила серьезные травмы. Кроху в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».