Четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Петербурге

Несчастный случай произошел поздним вечером 30 июня на улице Черкасова в Петербурге. Там по недосмотру родителей из окна седьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Малышка выжила, упав на землю с 20-метровой высоты, но получила серьезные травмы. Кроху в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Девочку доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у маленькой пациентки сочетанную кататравму, перелом основания и свода черепа, тупую травму грудной клетки и живота, разрыв селезенки и печени, перелом правой бедренной кости со смещением, — добавил источник.
По информации агентства, девочка воспитывается в полной и благополучной семье, которая не состоит на профилактическом учете. Ее родители являются гражданами Узбекистана.