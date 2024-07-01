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Четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Петербурге

Ребенок выжил после падения из окна многоэтажки на улице Черкасова.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел поздним вечером 30 июня на улице Черкасова в Петербурге. Там по недосмотру родителей из окна седьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Малышка выжила, упав на землю с 20-метровой высоты, но получила серьезные травмы. Кроху в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Девочку доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у маленькой пациентки сочетанную кататравму, перелом основания и свода черепа, тупую травму грудной клетки и живота, разрыв селезенки и печени, перелом правой бедренной кости со смещением, — добавил источник.

По информации агентства, девочка воспитывается в полной и благополучной семье, которая не состоит на профилактическом учете. Ее родители являются гражданами Узбекистана.

несчастный случай