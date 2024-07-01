В Мозыре 14-летний подросток утонул, решив охладиться в Припяти

В сообщении сказано, что подросток из Наровлянского района находился в гостях у близких семьи в Мозыре. Вместе со своими приятелями в субботу, 29 июня, он пошел на прогулку. Компания решила охладиться в реке Припять. В СК отметили, что 14-летний подросток зашел в воду, и утонул, не рассчитав свои силы. Говорится, что 30 июня тело мальчика достали из воды водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям.