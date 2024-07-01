Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии готовятся эвакуировать жителей Малояза из-за подтопления дворов

В Башкирии готовятся эвакуировать жителей подтопленного села.

Источник: Комсомольская правда

В селе Малояз оказались подтопленными три улицы и 11 участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

— Подтопление произошло в связи с поднятием уровня реки Юрюзань из-за сброса воды из двух водохранилищ в Челябинской области, — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что Юрюзань поднимается на 5−7 см в час. Уже к девяти утра на водохранилищах был снижен уровень сброса воды.

Как рассказали в оперативном штабе, для эвакуация жителей Малояза подготовлены два автобуса и два пункта временного размещения, плавательные средства и инженерная техника, а также определены места отгона домашнего скота.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.