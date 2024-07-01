В Башкирии готовятся эвакуировать жителей Малояза из-за подтопления дворов

В селе Малояз оказались подтопленными три улицы и 11 участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
— Подтопление произошло в связи с поднятием уровня реки Юрюзань из-за сброса воды из двух водохранилищ в Челябинской области, — объяснили в ведомстве.
Уточняется, что Юрюзань поднимается на 5−7 см в час. Уже к девяти утра на водохранилищах был снижен уровень сброса воды.
Как рассказали в оперативном штабе, для эвакуация жителей Малояза подготовлены два автобуса и два пункта временного размещения, плавательные средства и инженерная техника, а также определены места отгона домашнего скота.
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