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Под Лидой водитель Mazda съехала в поле, отвлекшись на перекрестке

Под Лидой водитель Mazda отвлеклась от управления на перекрестке, машина съехала в поле.

Источник: Официальная группа ГАИ УВД Гродненского облисполкома ВКонтакте

Под Лидой водитель Mazda съехала в поле, отвлекшись от управления на перекрестке. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении говорится, что вечером 29 июня примерно в 22.14 на 1 километре автодороги «Лида-Радунь», со стороны деревни Больтишки, в направлении городского поселка Радунь, 27-летняя женщина, находившаяся за рулем машины Mazda в момент подъезда к Т-образному перекрестку, отвлеклась от управления, съехала с дороги в кювет, а затем в поле. В результате случившегося пострадала 14-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении авто. С травмами несовершеннолетнюю доставили в больницу.