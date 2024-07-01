Под Лидой водитель Mazda съехала в поле, отвлекшись на перекрестке

В сообщении говорится, что вечером 29 июня примерно в 22.14 на 1 километре автодороги «Лида-Радунь», со стороны деревни Больтишки, в направлении городского поселка Радунь, 27-летняя женщина, находившаяся за рулем машины Mazda в момент подъезда к Т-образному перекрестку, отвлеклась от управления, съехала с дороги в кювет, а затем в поле. В результате случившегося пострадала 14-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении авто. С травмами несовершеннолетнюю доставили в больницу.