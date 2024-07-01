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В центре Казани водитель Porsche влетел в «Гранту», один человек погиб

ДТП случилось на улице Карла Маркса.

В центре Казани, на улице Карла Маркса, водитель Porsche влетел в «Гранту». В результате происшествия один человек погиб.

Авария произошла 30 июня около 20.00. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой Грантой». От полученных травм на месте происшествия скончался 39-летний водитель отечественного автомобиля.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как иномарка на скорости сталкивается с «Грантой», после чего отечественный автомобиль отбрасывает на ограждение.