В центре Казани водитель Porsche влетел в «Гранту», один человек погиб

Авария произошла 30 июня около 20.00. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой Грантой». От полученных травм на месте происшествия скончался 39-летний водитель отечественного автомобиля.