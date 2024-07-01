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Мужчина утонул в Юрасовском озере на Бору

Предположительно, нетрезвый купальщик нырнул с надувного матраса и не выплыл.

Источник: МЧС РФ

Мужчина утонул в Юрасовском озере на Бору. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в своём telegram-канале.

Тело погибшего достали из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в воскресенье, 30 июня, в 19.30, уточнили в ведомстве.

«Предварительно погибший, в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать на матрасе. В какой то момент он нырнул в воду и больше не выплыл», — рассказали спасатели и подчеркнули, что «вода и алкоголь не совместимы».

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что водолазы МЧС нашли тело утонувшего мужчины, который выпал за борт во время ремонтных работ в Чкаловске.

МЧС