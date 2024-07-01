Мужчина утонул в Юрасовском озере на Бору. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в своём telegram-канале.
Тело погибшего достали из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в воскресенье, 30 июня, в 19.30, уточнили в ведомстве.
«Предварительно погибший, в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать на матрасе. В какой то момент он нырнул в воду и больше не выплыл», — рассказали спасатели и подчеркнули, что «вода и алкоголь не совместимы».
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что водолазы МЧС нашли тело утонувшего мужчины, который выпал за борт во время ремонтных работ в Чкаловске.