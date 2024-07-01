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Водитель и пассажир мотоцикла погибли, врезавшись в бак под Челябинском

Оба были без шлемов.

Источник: Управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель и пассажир мотоцикла погибли после столкновения с металлическим контейнером в посёлке под Челябинском. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла 30 июня в 19:30 в посёлке Садовый Сосновского района. На улице Просторной 40-летний водитель мотоцикла «Иж» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлический бак. В результате ДТП сам байкер и его 23-летний пассажир скончались на месте.

Уточняется, что у водителя не было категории, позволяющей управлять мотоциклом, транспорт не был зарегистрирован. Оба мужчины были без шлемов. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.