Водитель и пассажир мотоцикла погибли, врезавшись в бак под Челябинском

Смертельная авария произошла 30 июня в 19:30 в посёлке Садовый Сосновского района. На улице Просторной 40-летний водитель мотоцикла «Иж» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлический бак. В результате ДТП сам байкер и его 23-летний пассажир скончались на месте.