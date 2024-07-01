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Воронежцам сообщили, где были сбиты беспилотники в ночь на 1 июля

Атакам подверглись несколько регионов России.

В ночь на понедельник, 1 июля, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории трех регионов России, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены:

  • над территорией Брянской области — 18 БПЛА;
  • над территорией Курской области — 9 БПЛА;
  • над территорией Белгородской области — 9 БПЛА.

В Белгородской области дроны атаковали Грайворонский городской округ. В селе Глотово повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом.

— Также имеются повреждения на линиях электропередачи, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 1:42. Отбой был дан в 3:35.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на воскресенье, 30 июня, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией региона. Пострадавших и разрушений нет.