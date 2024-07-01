Поклонный крест рухнул во время смерча в Дзержинске

Поклонный крест упал в Дзержинске из-за смерча, очевидцем которого стали проезжавшие мимо водители 30 июня. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе на въезде в город около 16 часов, пишет «Дзержинское время».
В минувшее воскресенье в Нижегородской области стояла жаркая и солнечная погода, однако под вечер на небе появились тучи. В областном центре дождя не было, но, как выяснилось, в 40 километрах от него было неспокойно. По словам очевидцев, на Автозаводском шоссе образовался пыльный вихрь — закрутилась песчаная воронка, которая прошлась в том числе и по поклонному кресту, стоявшему у дороги. Деревянная конструкция не выдержала натиска стихии и сломалась.
В интернете некоторые горожане увидели в этом знак свыше, а кто-то предположил, что у креста подгнило основание, поэтому он и упал.