Поклонный крест рухнул во время смерча в Дзержинске

В минувшее воскресенье в Нижегородской области стояла жаркая и солнечная погода, однако под вечер на небе появились тучи. В областном центре дождя не было, но, как выяснилось, в 40 километрах от него было неспокойно. По словам очевидцев, на Автозаводском шоссе образовался пыльный вихрь — закрутилась песчаная воронка, которая прошлась в том числе и по поклонному кресту, стоявшему у дороги. Деревянная конструкция не выдержала натиска стихии и сломалась.