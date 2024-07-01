На Тюменском тракте введены ограничения из-за аварии

На Тюменском тракте введены ограничения. Причиной тому стала авария на 148 километре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— Транспортный поток движется в сторону Тюмени в одну полосу, автоинспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия, — рассказали в региональной ГИБДД.
По предварительной информации, водитель на ВАЗ-2109 не выдержал дистанцию и влетел в грузовое авто МАН. Водителя и пассажира отечественной машины осматривают медики. Им оказывают помощь.
По факту столкновения проводится проверка. Сотрудники ДТП проводят процессуальные действия.