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На Тюменском тракте введены ограничения из-за аварии

ВАЗ влетел в грузовик на 148 километре трассы Екатеринбург — Тюмень.

Источник: ГИБДД Свердловской области

На Тюменском тракте введены ограничения. Причиной тому стала авария на 148 километре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— Транспортный поток движется в сторону Тюмени в одну полосу, автоинспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия, — рассказали в региональной ГИБДД.

По предварительной информации, водитель на ВАЗ-2109 не выдержал дистанцию и влетел в грузовое авто МАН. Водителя и пассажира отечественной машины осматривают медики. Им оказывают помощь.

По факту столкновения проводится проверка. Сотрудники ДТП проводят процессуальные действия.