В Хабаровске задержали женщину с 50 литрами чёрной икры

По словам женщины, свыше 50 килограммов черной икры она якобы нашла на окраине села Булава Ульчского района, уроженкой которого сама является. О том, что эти биоресурсы запрещены к обороту, знала, но все равно решила забрать их. Говорит — хотела угостить в краевой столице родных и друзей. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.