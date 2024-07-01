В Хабаровске задержали женщину с 50 литрами чёрной икры

В Хабаровске сотрудники УМВД задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте осетровой икры. Полицейские остановили внедорожник «Лексус», которым управляла 57-летняя местная жительница. В нем оперативники обнаружили самодельный термоящик, внутри которого находилось 111 пластиковых контейнеров с черной икрой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Стоимость изъятого по ценам местного «чёрного рынка» составляет примерно 1,4 млн рублей. Дознавателем отдела полиции № 5 УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов.
По словам женщины, свыше 50 килограммов черной икры она якобы нашла на окраине села Булава Ульчского района, уроженкой которого сама является. О том, что эти биоресурсы запрещены к обороту, знала, но все равно решила забрать их. Говорит — хотела угостить в краевой столице родных и друзей. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.