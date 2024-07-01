Скончался в машине скорой помощи: в Омской области произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 30 июня, около 18:50 в Муромцевском районе произошла авария. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 «Спутник» двигался по трассе Муромцево — Павловка — Дурново. В какой-то момент он съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина скончался при доставлении в больницу. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

В этот же день произошло ещё одно смертельное ДТП. Установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» двигался по автодороге, ведущей из СНТ «Автомобилист» в направлении СНТ «Прогресс-5». В какой-то момент он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.