Скончался в машине скорой помощи: в Омской области произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 30 июня, около 18:50 в Муромцевском районе произошла авария. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 «Спутник» двигался по трассе Муромцево — Павловка — Дурново. В какой-то момент он съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП мужчина скончался при доставлении в больницу. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.
В результате водитель и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
Ранее сообщалось об аварии, которая произошла 26 июня в селе Майма Республики Алтай. Омич двигался на автомобиле Haval H6 и, выезжая с прилегающей территории, не уступил проезд машине Nissan X-Trail и столкнулся с ней. Находившаяся за рулём 39-летняя женщина получила перелом грудной клетки, а на мужчину завели дело.