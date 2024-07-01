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Скончался в машине скорой помощи: в Омской области произошло смертельное ДТП

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД

В воскресенье, 30 июня, около 18:50 в Муромцевском районе произошла авария. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 «Спутник» двигался по трассе Муромцево — Павловка — Дурново. В какой-то момент он съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина скончался при доставлении в больницу. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

В этот же день произошло ещё одно смертельное ДТП. Установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» двигался по автодороге, ведущей из СНТ «Автомобилист» в направлении СНТ «Прогресс-5». В какой-то момент он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате водитель и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла 26 июня в селе Майма Республики Алтай. Омич двигался на автомобиле Haval H6 и, выезжая с прилегающей территории, не уступил проезд машине Nissan X-Trail и столкнулся с ней. Находившаяся за рулём 39-летняя женщина получила перелом грудной клетки, а на мужчину завели дело.