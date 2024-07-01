В ДТП с большегрузом погиб настоятель храма Казанской епархии

Иерей ехал на автомобиле Renault в сторону Чистополя, где и произошло столкновение с большегрузом.
Погибшему было всего 26 лет. Дома его не дождались жена и маленькая дочь.
Слова соболезнования семье погибшего выразил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Заупокойное богослужение по его благословению состоится в храмах и монастырях Казанской епархии.
Известно, что Рыбочкин учился в Казанской семинарии и был выдающимся священником, который хорошо знал богослужение. Место и подробности похорон сообщат позднее.