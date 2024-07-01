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В ДТП с большегрузом погиб настоятель храма Казанской епархии

На трассе в Новошешминском районе Татарстана в результате дорожно-транспортного происшествия погиб священник Сергий Рыбочкин — настоятель храма в Рыбно-Слободском районе и секретарь приемной комиссии Казанской духовной семинарии.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Иерей ехал на автомобиле Renault в сторону Чистополя, где и произошло столкновение с большегрузом.

Погибшему было всего 26 лет. Дома его не дождались жена и маленькая дочь.

Слова соболезнования семье погибшего выразил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Заупокойное богослужение по его благословению состоится в храмах и монастырях Казанской епархии.

Известно, что Рыбочкин учился в Казанской семинарии и был выдающимся священником, который хорошо знал богослужение. Место и подробности похорон сообщат позднее.