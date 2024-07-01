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В Красноярске полицейского обвиняют в превышении полномочий

В Красноярске предъявлено обвинение бывшему замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого МВД.

Источник: Аргументы и факты

Об этом рассказали в Следственном комитете.

Высокопоставленный полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). До этого в отношении него расследовалось дело о получении взятки в размере 300 тысяч рублей в 2018 году путём вымогательства от 28-летнего красноярца за попустительство по службе, выраженное в непроведении оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

Как считает следствие, обвиняемый подложил в карман 28-летнему красноярцу муляж наркотического средства, который в дальнейшем был изъят. После этого у него вымогали 300 тысяч рублей.

Помимо этого, судом рассматривается уголовное дело в отношении замначальника оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого МВД по обвинению в получении взяток на 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Норильске задержали бизнесменов и чиновника за взяточничество.