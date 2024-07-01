Жителям Уфы объяснили причины повышения проезда в автобусах до 41 рубля

В Уфе стоимость проезда на автобусах подорожал до 41 рубля. Жители города удивились резкому росту цен и обратились за объяснениями к автоперевозчику. Так, уфимка, проехав на 69-м маршруте, осталась возмущена стоимостью билета.
— Почему такой дорогой стал проезд? — написала женщина в социальных сетях.
Как объяснили в «Башавтотрансе», причинами повышения стоимости на поездки стали обновленные цены на топливо, шины и запчасти. Чтобы компенсировать расходы, было принято решение увеличить стоимость за проезд, которая не менялась с 2022 года.
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