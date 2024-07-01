ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Новосибирской области

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность участников этнической преступной группы, занимавшихся легализацией иностранцев на территории региона. Об этом в понедельник, 1 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
Как было установлено правоохранителями, трое жителей мегаполиса: 54-летний мужчина и женщины 59 и 47 лет организовали канал незаконной миграции для своих соотечественников из ближнего зарубежья, оформив приезжим фиктивные трудовые договоры.
При этом двое из легализованных таким образом иностранцев организовали в Болотнинском районе нарколабораторию, где производили запрещённые вещества с целью их дальнейшего сбыта. Деятельность этой лаборатории была пресечена в декабре 2023 года, там изъяли более 44 кг мефедрона, а также более 1,5 тонн прекурсоров и оборудование.
Организаторы незаконного канала миграции также стали фигурантами уголовного дела. Один из них был этапирован в Новосибирск из Москвы.
«Все задержанные признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием и будут дожидаться суда под домашним арестом», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что сотрудники ФСБ изъяли в двух нарколабораториях в НСО более 6 кг мефедрона..