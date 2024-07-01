ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Новосибирской области

При этом двое из легализованных таким образом иностранцев организовали в Болотнинском районе нарколабораторию, где производили запрещённые вещества с целью их дальнейшего сбыта. Деятельность этой лаборатории была пресечена в декабре 2023 года, там изъяли более 44 кг мефедрона, а также более 1,5 тонн прекурсоров и оборудование.