В Магнитогорске вынесли приговор военному, застрелившему товарища на охоте

Все участники охоты дружили несколько лет. Кроме того, каждый из них был опытным охотником. В пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда отметили, что у мужчин было отличные навыки обращения с оружием. Они также хорошо знали технику безопасности и правила. Более того, перед началом егерь ее раз всех проинструктировал.