В Магнитогорске вынесли приговор военному, застрелившему товарища на охоте

Все участники охоты дружили несколько лет. Кроме того, каждый из них был опытным охотником. В пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда отметили, что у мужчин было отличные навыки обращения с оружием. Они также хорошо знали технику безопасности и правила. Более того, перед началом егерь ее раз всех проинструктировал.
Взяв охотничья ружья с картечью, охотники отправились по местам. Все происходило в нескольких километрах от деревни Сбитнево. Двое мужчин были на позициях стрелков, а остальные должны были гнать в их сторону кабана.
По информации гарнизонного суда, один из загонщиков услышал два выстрела, и решив, что животное где-то в той стороне, в ответ также стрельнул «по неясно видимой цели». Однако мужчина попал картечью в голову своего товарища.
Раненный охотник скончался почти через две недели в Челябинской областной клинической больнице.
«Младший лейтенант М. признан виновным в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства», — сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
По решению инстанции, ружья было также конфисковано. Осужденный должен также выплатить сыну и супруге погибшего по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.