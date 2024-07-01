Пьяного пассажира сняли с поезда в Ростовской области

— Поступило сообщение, что к пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту «Киров-Кисловодск», требуется наряд полиции. Прибывшим полицейским начальник поезда сообщил, что отстранил от проезда мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания проводника не реагировал, — говорится в сообщении.