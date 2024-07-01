Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяного пассажира сняли с поезда в Ростовской области

В отношении мужчины составлен административный протокол.

Источник: Rostof.ru

На железнодорожном вокзале станции Сальск пассажира поезда отстранили от дальнейшего проезда. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

— Поступило сообщение, что к пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту «Киров-Кисловодск», требуется наряд полиции. Прибывшим полицейским начальник поезда сообщил, что отстранил от проезда мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания проводника не реагировал, — говорится в сообщении.

40-летнего жителя Ставропольского края доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».