Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде начались сбои со светом после «воздействия на энергообъект»

В Белгороде и некоторых районах области наблюдаются сбои в подаче электроэнергии, в «Белгородэнерго» объясняют происходящее «внешним воздействием на энергообъект», сообщила мэрия.

Источник: РИА "Новости"

Ракетную опасность в районах, где пропал свет, будут объявлять через мобильные громкоговорители. Речь идет об автомобилях с громкоговорителями, уточняет GO31.

Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы обладаем всеми ресурсами, чтобы её исправить», — заверил губернатор Вячеслав Гладков, цитирует его канал «Белгород № 1».

РБК направил запрос в «Белгородэнерго».

энергетика