В Белгороде начались сбои со светом после «воздействия на энергообъект»

Ракетную опасность в районах, где пропал свет, будут объявлять через мобильные громкоговорители. Речь идет об автомобилях с громкоговорителями, уточняет GO31.
Часть светофоров в Белгороде перестала работать, может быть нарушена подача воды, водоканал задействовал генераторы, предупредили власти. Сотрудники энергокомпании приступили к переводу снабжения на резервные мощности, соцобъекты обеспечиваются электричеством от передвижных источников.
«Несмотря на сложную ситуацию, мы обладаем всеми ресурсами, чтобы её исправить», — заверил губернатор Вячеслав Гладков, цитирует его канал «Белгород № 1».
РБК направил запрос в «Белгородэнерго».