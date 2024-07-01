Налоговый инспектор из Уфы попался на крупной взятке

В столице Башкирии перед судом предстанет бывший главный налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела УФНС России по республике.
В августе прошлого года госслужащий получил от руководителя компании 100 тысяч рублей и мобильный телефон за 142 тыс рублей за удаление из электронной базы сведений о нарушения налогового законодательства и дальнейшую помощь.
Однако глава компании сообщил о незаконной сделке в правоохранительные органы. Преступника при получении взятки задержали сотрудники ФСБ республики.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, своей вины он не признал и готовится предстать перед судом.