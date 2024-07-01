Домашняя настойка стала роковой ошибкой для жителя Приморья

По мнению обвинения, мужчина в июне 2022 года залил шесть корней женьшеня спиртосодержащей жидкостью. В декабре 2023 года он выставил в интернете объявление о продаже настойки. Выручить за неё он хотел порядка 35 тысяч рублей.