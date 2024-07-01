Домашняя настойка стала роковой ошибкой для жителя Приморья

Жителя Владивостока будут судить за незаконный оборот особо ценных растений с публичной демонстрацией — он изготовил из них спиртовую настойку на продажу, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
По мнению обвинения, мужчина в июне 2022 года залил шесть корней женьшеня спиртосодержащей жидкостью. В декабре 2023 года он выставил в интернете объявление о продаже настойки. Выручить за неё он хотел порядка 35 тысяч рублей.
Покупателем оказался оперативник. Теперь уголовное дело будет рассматривать Хасанский районный суд.