Четыре человека утонули в Уфе

Стали известны итоги первого месяца купального сезона в Уфе. Как рассказали в УГЗ города, более 79,3 тысяч человек посетили официальные пляжи столицы. За июнь спасатели Управления вышли на 411 патрулирований, во время которых спасли 27 человек.
Известно, что в июне погибли четыре человека. Все они утонули в местах, которые для купания предназначены не были.
Для снижения трагедий на воде сотрудники УГЗ провели 660 рейдов на диких пляжах, где проинструктировали 6,4 тысяч человек.
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