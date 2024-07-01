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Четыре человека утонули в Уфе

За первый месяц лета в водах Уфы погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны итоги первого месяца купального сезона в Уфе. Как рассказали в УГЗ города, более 79,3 тысяч человек посетили официальные пляжи столицы. За июнь спасатели Управления вышли на 411 патрулирований, во время которых спасли 27 человек.

Известно, что в июне погибли четыре человека. Все они утонули в местах, которые для купания предназначены не были.

Для снижения трагедий на воде сотрудники УГЗ провели 660 рейдов на диких пляжах, где проинструктировали 6,4 тысяч человек.

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