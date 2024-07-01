Четыре человека утонули в Уфе

Стали известны итоги первого месяца купального сезона в Уфе. Как рассказали в УГЗ города, более 79,3 тысяч человек посетили официальные пляжи столицы. За июнь спасатели Управления вышли на 411 патрулирований, во время которых спасли 27 человек.