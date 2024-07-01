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Пожар на вокзале Воронеж-1 попал на видео

На платформе загорелся электрощиток.

Вечером воскресенья, 30 июня, горожане сообщили о возгорании на железнодорожном вокзале Воронеж-1. На платформе вспыхнул электрощиток. Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия.

В региональном ГУ МЧС корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что возгорание произошло в 21:32. Огонь потушили сотрудники РЖД, помощь пожарных не потребовалась.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что днем в субботу, 29 июня, воронежцы сообщили о столбе дыма на левом берегу в районе Придачи. По информации регионального ГУ МЧС, в промзоне в районе улицы Ильюшина загорелся мусор на площади около 100 кв. м. Угроз постройкам или гражданам не было.

МЧС