Пожар на вокзале Воронеж-1 попал на видео

В региональном ГУ МЧС корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что возгорание произошло в 21:32. Огонь потушили сотрудники РЖД, помощь пожарных не потребовалась.



Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что днем в субботу, 29 июня, воронежцы сообщили о столбе дыма на левом берегу в районе Придачи. По информации регионального ГУ МЧС, в промзоне в районе улицы Ильюшина загорелся мусор на площади около 100 кв. м. Угроз постройкам или гражданам не было.