Кулак и электрошокер. СК возбудил дело в отношении ещё одного полицейского

Обвиняемый — и. о. дежурного дежурной части 19 отдела, водитель группы по охране объектов органов внутренних дел. По данным следствия, в апреле 2024 года он незаконно применил физическую силу к мужчине, доставленному в отдел после административного правонарушения. Полицейский нанес ему удары кулаком по телу и несколько раз использовал электрошокер.