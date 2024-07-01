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Задержаны очередные мошенники, обещавшие трудоустройство за рубежом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В нескольких регионах Узбекистана правоохранители задержали мошенников, обещавших гражданам отправить их на работу в Великобританию, Канаду и страны Восточной Европы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в Самарканде задержали гражданина, который обманным путем получил 18 тысяч долларов от нескольких лиц, которых он обещал отправить на работу в Великобританию.

В Джизакской области в момент получения 3 тысяч долларов задержали другого мошенника. За эту сумму он обещал местному жителю отправить его на заработки в Канаду.

В Каракалпакстане также задержали мошенника, который пообещал за вознаграждение помочь другому гражданину оформить визу для работы в Сербии или Болгарии. За свои услуги он попросил 1,5 тысячи долларов, мошенника задержали в момент получения аванса в размере 500 долларов.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Проводятся расследования.