Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полоцке девушка утонула в реке Полота, куда приехала с компанией

В Полоцке девушка утонула, приехавшая с компанией на реку Полота.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцке девушка утонула в реке Полота. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет БелТА.

Сообщается, что 30 июня, в воскресенье, примерно в 12.43 сотрудникам МЧС поступила информация о человеке, утонувшем в реке Полота в районе Заводской улицы в Полоцке. Спасатели на расстоянии пяти метров от берега обнаружили и достали тело из воды.

Удалось установить, что утонувшей является девушка 1997 года рождения. Около 11.00 30 июня она вместе с компанией приехала на речку. В 12.00 она пошла плавать, однако через некоторое время пропала из вида.