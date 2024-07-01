В Полоцке девушка утонула в реке Полота, куда приехала с компанией

В Полоцке девушка утонула в реке Полота. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет БелТА.
Сообщается, что 30 июня, в воскресенье, примерно в 12.43 сотрудникам МЧС поступила информация о человеке, утонувшем в реке Полота в районе Заводской улицы в Полоцке. Спасатели на расстоянии пяти метров от берега обнаружили и достали тело из воды.
Удалось установить, что утонувшей является девушка 1997 года рождения. Около 11.00 30 июня она вместе с компанией приехала на речку. В 12.00 она пошла плавать, однако через некоторое время пропала из вида.