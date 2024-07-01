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В Екатеринбурге в квартире нашли тела двоих людей

Трупы обнаружили в квартире дома на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в квартире дома на улице Челюскинцев нашли тела двоих человек. Ими оказались двое мужчин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает источник.

— Случившееся в квартире с криминалом не связывают. Причина смерти неизвестна, будет проводиться вскрытие, — рассказал «КП-Екатеринбург» собеседник.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве от комментариев по теме отказались.

Напомним, что ранее на улице Хрустальногорской в Екатеринбурге были обнаружены трупы двоих мужчин в припаркованном «Мерседесе». По данным «КП-Екатеринбург», причиной смерти стало отравление угарным газом. По одной из версий, в иномарке могла быть неисправна печка. Тела были найдены 26 июня.

СК