СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады

«Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий. Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье “действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”. Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей», — добавили в ведомстве.