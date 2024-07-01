СБУ утверждает, что задержала группу людей, готовивших захват здания Рады

«Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года… Под видом проведения так называемого “вече” злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу», — говорится в сообщении.
В спецслужбе утверждают, что группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По их данным, провокации готовились якобы под видом мирного собрания.
«Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий. Сейчас следователи службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье “действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”. Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей», — добавили в ведомстве.