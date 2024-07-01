Два человека погибли в массовом ДТП в Магнитогорске

Смертельная авария случилась ночью 1 июля на проспекте Ленина. По информации ГАИ, на регулируемом перекрёстке столкнулись две «Лады Гранты» — один из водителей не рассчитал скорость, и легковушка врезалась во вторую, стоявшую на светофоре. После этого отечественный автомобиль столкнулся со стоявшей впереди «Газелью», за рулём которой был 25-летний водитель. Грузовик продвинулся и врезался в автомобиль SAAB 9−3.