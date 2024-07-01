Челябинец осужден на 3 года за смертельный наезд на пешехода

Напомним, 14 декабря 2023 года челябинец, управляя Skoda Octavia, на улице Черкасская совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм 74-летний пешеход скончался в медицинском учреждении.
«Эксперт пришел к выводу, что подсудимый располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, однако в силу своего опьянения своевременных возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки не принял», — добавили в прокуратуре.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, с осужденного в пользу сына погибшего пенсионера взыскан 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.