20 человек заявили об отравлении после посещения одного из кафе в Братске

Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия проведут проверку после появления в СМИ и социальных сетях сообщений о массовом отравлении в одном из кафе в Братске. По предварительной информации, симптомы отравления появились более чем у 20 посетителей одного заведения общепита.