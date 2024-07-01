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20 человек заявили об отравлении после посещения одного из кафе в Братске

По предварительной информации, симптомы отравления появились более чем у 20 посетителей одного заведения общепита.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия проведут проверку после появления в СМИ и социальных сетях сообщений о массовом отравлении в одном из кафе в Братске. По предварительной информации, симптомы отравления появились более чем у 20 посетителей одного заведения общепита.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, специалисты ведомства организуют проверку, в ходе которой с помощью информационных систем Россельхознадзора оценят качество и безопасность пищевых продуктов, которые поступали в это кафе.

Также эксперты продолжают взаимодействие с заинтересованными ведомствами для того, чтобы провести объективное расследование и принять правовое решение. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства.